Unbekannte stört Totenruhe und beleidigt Reisegruppe

Nr. 0768

Gestern Nachmittag störte eine Frau die Totenruhe auf einem Friedhof in Mitte und beleidigte eine Reisegruppe mit fremdenfeindlichen Worten. Gegen 16.30 Uhr beobachtete eine Teilnehmerin einer Reisegruppe auf dem Jüdischen Friedhof in der Große Hamburger Straße, wie eine Frau über das verschlossene Tor kletterte, zwei Grabstellen aufsuchte und diverse kleine Steine auf den Grabsteinen umwarf. Nachdem die Zeugin die Tatverdächtige auf ihr Fehlverhalten ansprach, verfolgte diese die Reisegruppe und beleidigte die Teilnehmenden unter anderem fremdenfeindlich. Anschließend entfernte sich die auf etwa 40 Jahre alt geschätzte Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die alarmierten Kräfte suchten den Nahbereich nach der Frau ohne Erfolg ab. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.