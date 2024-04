Metallstangen aus Hochhaus geworfen

Nr. 0767

Ein Passant, der gestern Abend mit seinem Rollstuhl unterwegs war, alarmierte die Polizei zu einem Hochhaus in Marzahn. Der 46-Jährige gab an, dass er gegen 20.40 Uhr den Hintereingang des Hauses an der Max-Herrmann-Straße passierte, als plötzlich mehrere Metallstangen neben ihm aufschlugen. Auf Treppenhausbalkonen im 13. und im 14. Stockwerk bemerkte der 46-Jährige je eine Person, die sich zügig entfernte. Verletzt wurde der Anzeigende glücklicherweise nicht. Eine Absuche des Hauses nach mutmaßlichen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.