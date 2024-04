Autofahrerin und Sohn verletzt

Nr. 0764

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Oberschöneweide sind eine Autofahrerin und ihr Sohn verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 41-Jährige gegen 16.20 Uhr mit ihrem Seat zunächst die Straße An der Wuhlheide in Richtung Rummelsburger Straße und bog links in die Weiskopffstraße ab. Kurz darauf wollte sie ihren Wagen wenden und stieß mit einer Straßenbahn der Linie 27 zusammen, die in gleicher Richtung links neben ihr fuhr. Bei dem Unfall erlitt die Autofahrerin Kopf-, Arm- und Beinverletzungen sowie Verletzungen am Oberkörper. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr neun Jahre alter Sohn wurde mit Rückenverletzungen zur Beobachtung in das Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es am Unfallort bis 17 Uhr zu Sperrungen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Unfallbearbeitung übernommen.