Siebenjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0763

Gestern am frühen Nachmittag ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der siebenjährige Junge kurz nach 14 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Knobelsdorffstraße in Höhe Kläre-Bloch-Platz hinter einem geparkten Transporter hervor auf die Fahrbahn getreten sein und prallte gegen einen Smart, mit dem ein 32-Jähriger in Richtung Schloßstraße unterwegs war. In der Folge stürzte der Junge und ein Bein von ihm wurde von einem Hinterrad des Wagens überrollt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Jungen zunächst am Ort und brachten ihn dann in eine Klinik, in der er mit einem Beinbruch verblieb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.