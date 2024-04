Autofahrer prallt gegen Baum und flüchtet

Nr. 0762

Anwohnende riefen heute früh die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Zehlendorf. Gegen 3.20 Uhr hörten sie in der Riemeisterstraße einen lauten Knall, schauten aus dem Fenster und sahen einen stark beschädigten Wagen, der gegen einen Straßenbaum geprallt war. Anschließend stieg ein Mann aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Onkel-Tom-Straße/Schützallee. Weitere Insassen wurden von den Anwohnenden nicht gesehen. Der unbekannt gebliebene Fahrer war offensichtlich in der Riemeisterstraße von der Katharinenstraße kommend in Richtung Schützallee unterwegs und verlor offenbar aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der stark beschädigte Wagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu dem unbekannten Fahrer dauern an.