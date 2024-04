Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Nr. 0761

In Reinickendorf wurde gestern Mittag der Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 85-Jährige mit seinem Roller gegen 13 Uhr die Kopenhagener Straße in Richtung Lindauer Allee, um nach links in die Residenzstraße abzubiegen. Auf der Kreuzung wurde der Senior von dem 34-jährigen Fahrer eines Autos erfasst, der die Residenzstraße in Richtung Lindauer Allee befuhr. Der 85-Jährige stürzte und der Wagen prallte gegen einen Ampelmast. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer mit lebensgefährlichen Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.