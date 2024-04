Zwei Männer nach Auseinandersetzung mit Gruppe verletzt

Nr. 0757

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung in den Ortsteil Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es zunächst gegen 21.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe unbekannter Männer und einem 26-Jährigen am Leopoldplatz gekommen sein. Im Zuge der Streitigkeiten sollen die Unbekannten den Mann mehrfach geschlagen und getreten haben. Als ein 25-Jähriger hinzukam, um zu schlichten, habe einer der Angreifer mit einem Schraubendreher auf ihn eingestochen. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Schul- bzw. Maxstraße geflüchtet. Der 26-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der 25-Jährige wurde wegen der erlittenen Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper und an den Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.