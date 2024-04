Nach körperlicher Auseinandersetzung zusammengebrochen

Nr. 0755

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der vergangenen Nacht in Friedrichshain brach ein Mann zusammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der Streit zwischen dem bisher noch nicht identifizierten Verletzten und einem 42-jährigen Mitarbeiter eines Clubs in Friedrichshain gegen 0.25 Uhr im Außenbereich des Tanzlokals zugetragen haben. Zeugen sollen einen weiteren Mitarbeiter des Lokals, 61 Jahre alt, auf die Situation aufmerksam gemacht haben, der dann ebenfalls auf den bisher nicht Identifizierten körperlich eingewirkt haben soll. In der Folge brach der Verletzte, der ebenfalls Mitarbeiter des Clubs sein soll, zusammen, so dass er von alarmierten Rettungskräften reanimiert werden musste. Der 42-Jährige flüchtete vom Ort, wurde von Polizeieinsatzkräften jedoch noch in der Nähe festgenommen. Auch der Ältere wurde festgenommen und beide kamen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Polizeigewahrsam. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Der Verletzte kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit soll dem Vernehmen nach Lebensgefahr bestehen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.