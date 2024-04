Busfahrer mit Reizgas besprüht

Nr. 0753

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Fahrgast gegen 22.40 Uhr wenige Meter hinter der Bushaltestelle Lohmühlenplatz einen BVG-Bus der Linie 171 durch die hintere Tür betreten haben. Der Unbekannte sei daraufhin zu dem 49-jährigen Busfahrer gegangen und habe diesem vorgeworfen, er habe ihn absichtlich nicht mitnehmen wollen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der Busfahrer den Fahrgast des Busses verwies. Daraufhin habe der Mann unvermittelt Reizstoff in Richtung des 49-Jährigen gesprüht und sei anschließend in Richtung einer angrenzenden Grünanlage geflüchtet. Der Busfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.