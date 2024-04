Erhebliche Kopfverletzungen bei Sturz mit Roller

Nr. 0752

Bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf zog sich gestern früh ein Mann gravierende Kopfverletzungen zu. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 27-Jährige gegen 5.45 Uhr in der Alten Hellersdorfer Straße mit einem E-Scooter unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen stürzte. Dabei zog sich der Mann einen Schädelbasisbruch sowie ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den nicht ansprechbaren Verletzten in eine Klinik, wo er zur weiteren Versorgung auf die Intensivstation verlegt wurde. Dem Vernehmen nach soll der Mann in Lebensgefahr schweben. Eine erste im Krankenhaus durchgeführte Blutuntersuchung ergab einen Wert von 3,8 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.