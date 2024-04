Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0750

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen war ein 49-Jähriger mit einem Auto gegen 19.40 Uhr in der Zobeltitzstraße in Richtung Antonienstraße unterwegs. Als er die Kreuzung zur Antonienstraße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen, vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Dieser befuhr die Antonienstraße im rechten Fahrstreifen in Richtung Scharnweberstraße. Der Motorradfahrer stürzte bei der Kollision über die Motorhaube zu Boden und erlitt multiple Verletzungen. Eine Zeugin alarmierte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Hinzukommende Rettungskräfte übernahmen die Maßnahmen und brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der 49-jährige Fahrzeugführer, eine 41-Jährige sowie ein 17- und ein 19-Jähriger, die ebenfalls in seinem Auto mitfuhren, blieben unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung Antonien- Ecke Zobeltitzstraße für rund 20 Minuten gesperrt. Die Buslinie 122 war von den Absperrungen ebenfalls betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.