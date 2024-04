Beutel mit Steinen geworfen - Kind bleibt unverletzt

Nr. 0746

Wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Friedrichshain ermittelt seit gestern Abend die Kriminalpolizei in der Direktion 5 (City). Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wartete ein Siebenjähriger gegen 19.30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Andreasstraße auf seine Mama. Plötzlich schlug unmittelbar neben ihm ein Gegenstand auf. Hierbei handelte es sich um einen mit Steinen gefüllten Beutel, der ein Gewicht von etwa drei Kilogramm aufwies. Der Junge schaute nach oben und konnte noch ein sich schließendes Fenster in der 12. Etage erkennen. Die von der Mutter alarmierten Einsatzkräfte stellten den Beutel sicher, konnten aber im Gebäude keine tatverdächtige Person ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern an.