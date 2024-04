Mann nach Raub auf Späti festgenommen

Nr. 0739

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann festgenommen, nachdem er zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen einen Spätkauf in Oberschöneweide beraubt haben soll. Das Duo soll das Geschäft in der Wilhelminenhofstraße kurz vor 1 Uhr betreten haben. Einer der Tatverdächtigen soll den Verkäufer unvermittelt mit Reizgas besprüht und die Kasse gegriffen haben. Anschließend soll er in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der zweite Tatverdächtige, ein 21-Jähriger, soll dem 23 Jahre alten Mitarbeiter des Spätkaufs eine Schusswaffe vorgehalten haben. Daraufhin soll es zu einem Gerangel gekommen sein. Auch der 21-Jährige soll einen Fluchtversuch unternommen haben, allerdings konnte ihn der Verkäufer einholen und bis zum Eintreffen der inzwischen vom Inhaber des Geschäftes alarmierten Einsatzkräfte festhalten. Im Gewahrsam musste sich der Tatverdächtige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen, darunter die Suche nach dem flüchtigen Tatverdächtigen, führt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).