Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Fahrerin flüchtet – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0738

In Kreuzberg soll gestern Mittag eine Autofahrerin vom Unfallort geflüchtet sein, nachdem sie ein Kind und eine Radfahrerin angefahren hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll sie gegen 13 Uhr auf der Gitschiner Straße in Richtung Lobeckstraße unterwegs und kurz zuvor an einem Unfall mit Sachschaden beteiligt gewesen sein. An der Ecke Prinzenstraße soll die Autofahrerin dann die 28-jährige Radfahrerin und anschließend den elfjährigen Jungen angefahren haben. Beide überquerten bei Grün die Gitschiner Straße. Die 28-Jährige wurde von ihrem Rad geschleudert und stürzte. Das Kind wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug schließlich auf der Fahrbahn auf. Die Autofahrerin soll ohne anzuhalten weitergefahren sein. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und lehnte eine Behandlung durch die alarmierten Rettungskräfte ab. Der Elfjährige wurde mit Verletzungen, u. a. am Kopf, auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City)

Die Polizei Berlin fragt:

Wer hat am Dienstag, den 9. April 2024, Beobachtungen zu dem beschriebenen Sachverhalt gemacht?

Wer hat den Unfall genau beobachtet und kann Angaben zu der gesuchten Autofahrerin und ihrem Fahrverhalten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in Friedrichshain innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664- 572800, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664571100 oder per E-Mail an Dir5K24@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.