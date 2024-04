Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0735

In Schmöckwitz wurde gestern Nachmittag ein Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 15.50 Uhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw das Adlergestell stadteinwärts von der Lindenstraße kommend in Richtung Zum Seeblick. In Höhe eines Supermarktes überquerte der Neunjährige die Fahrbahn. Die 30-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schüler mit Verletzungen an den Beinen und am Kopf in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte ebenfalls zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.