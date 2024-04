Mehrere Fahrgäste bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0733

Gestern Nachmittag kam es in Friedenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Busfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 35-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit einem Bus der Linie M48 von der Hähnelstraße kommend auf der Hauptstraße in Richtung Stierstraße unterwegs gewesen sein. Dort soll er einen 48-Jährigen wahrgenommen haben, der mit seinem Wagen vom rechten Fahrbahnrand angefahren und dabei dem Bus gefährlich nah gekommen sein soll. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Berufskraftfahrer eine Gefahrenbremsung durch, wobei zwölf Fahrgäste im Alter von 5 bis 86 Jahren verletzt wurden. Vier von ihnen, zwei Jungs im Alter von 5 und 7 Jahren, ein 14-Jähriger sowie eine 53-Jährige kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Es soll zu keiner Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sein. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis kurz nach 16 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.