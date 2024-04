Raub im Park

Nr. 0731

In der vergangenen Nacht wurden zwei Männer von zwei Unbekannten in einem Park in Lankwitz überfallen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich ein 21-Jähriger zusammen mit einem 31-Jährigen gegen 23.50 Uhr Am Gemeindepark in einer Grünanlage aufhielt, als sie von zwei Männern angesprochen worden sein sollen. Die beiden Unbekannten sollen die beiden angegriffen, geschlagen und mit Pfefferspray verletzt haben. Der Ältere wurde zudem von einem der mutmaßlichen Räuber mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Nachdem der Tatverdächtige die Beute an sich genommen hatte, flüchtete er mit seinem Komplizen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Versorgung des 31-Jährigen war nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.