Zusammenstoß beim Abbiegen

Nr. 0726

Gestern Nachmittag kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll die 65-jährige Frau gegen 14 Uhr mit ihrem Wagen von der Heidenheimer Straße kommend den Hermsdorfer Damm befahren haben. Als sie nach links in die Frohnauer Straße abbog, kollidierte sie mit einem 63-jährigen Motorradfahrer, der auf dem Hermsdorfer Damm in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann Verletzungen am Oberkörper sowie an einem Arm und einem Bein. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Die Frau blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund 30 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.