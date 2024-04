Verfassungswidrige und fremdenfeindliche Ausrufe durch eine Jugendgruppe

Nr. 0725

In der vergangenen Nacht riefen mehrere Zeugen die Polizei zu einer laut krakelenden Jugendgruppe nach Hellersdorf. Nach Angaben mehrerer Anwohner liefen vier männliche Jugendliche gegen 23.30 Uhr die Alte Hellersdorfer Straße entlang. Dabei sollen sie lautstark Parolen mit verfassungswidrigem und fremdenfeindlichem Inhalt gerufen haben. Die Zeugen konnten das Mehrfamilienhaus, in das sich die Gruppe begab, benennen. Dort trafen alarmierte Einsatzkräfte drei Jugendliche des Quartetts in der elterlichen Wohnung eines der Tatverdächtigen an. Die beiden 16-Jährigen und der 17-jährige mutmaßliche Mittäter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. Sie dauern an.