19 Monate alter Junge bei Unfall verletzt

Nr. 0721

Ein Kleinkind ist gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Marzahn verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 29-jährige Mutter mit ihrem 19 Monate alten Sohn gegen 17.20 Uhr auf dem Weg nach Hause. Dabei soll der Junge vor der Mutter gelaufen sein. In Höhe einer Grünanlage soll der Junge dann auf die Fahrbahn der Martha-Arendsee-Straße gelaufen sein und wurde dabei von einem VW angefahren, mit dem ein 34-Jähriger in Richtung Poelchaustraße fuhr. Der Junge erlitt Kopf- sowie Armverletzungen, war ansprechbar und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Unfallbearbeitung übernommen.