Mann greift Trio mit Messer und Eisenstange an

Nr. 0720

In der vergangenen Nacht griff ein Mann ein Trio mit einem mutmaßlichen Messer und einer Eisenstange in Hakenfelde an. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich ein Anwohner der Streitstraße gegen 2.50 Uhr über die laute Unterhaltung dreier Männer beschwert haben. Ein wenig später soll er aus der Wohnung gekommen, auf das Trio zugegangen sein und dieses wahllos mit einem mutmaßlichen Messer sowie einer Eisenstange angegriffen haben. Anschließend soll er wieder zurück in die Wohnung gegangen sein. Ein 39-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Rumpfes und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Ein 28-Jähriger soll von der Eisenstange am Kopf getroffen worden sein und klagte über Kopfschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der Dritte, ein 26-Jähriger, blieb unverletzt. Alarmierte Polizisten und Polizistinnen machten die Wohnung ausfindig und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für diese. In der Wohnung trafen sie auf vier Personen und überprüften diese. Der Tatverdächtige war nicht dabei, konnte allerdings namhaft werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.