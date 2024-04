Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit einem Lkw

Nr. 0714

In der vergangenen Nacht erlitt eine Frau Verletzungen durch einen Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich gegen 01.55 Uhr eine 67-jährige Radfahrerin bei roter Ampel an der Prenzlauer Allee Ecke Grellstraße in Fahrtrichtung Prenzlauer Promenade auf der baulich getrennten Radverkehrsanlage neben einem Lkw einer 47-Jährigen, die auf dem rechten Fahrstreifen wartete. Nach dem Anfahren beider Verkehrsteilnehmerinnen bei Grün sei die Radfahrerin aus bisher unbekannter Ursache ins Straucheln geraten und seitlich auf die Fahrbahn in den Lkw gestürzt. Die Radfahrerin erlitt eine Kopfplatzwunde und mehrere Frakturen im Bereich ihres Unterkörpers. Zudem entstand Sachschaden an ihrem Fahrrad. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen.