Quadfahrer am Unfallort verstorben

Nr. 0713

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Tegel verstarb ein Fahrer eines Quads noch am Unfallort. Nach bisherigen Ermittlungen waren der 45-Jährige und dessen 58-jährige Sozia gegen 17.15 Uhr auf einem Quad auf der BAB 111 in Richtung Stolpe unterwegs. Gleichzeitig war ein 26-Jähriger auf einem Motorrad auf der BAB in gleiche Richtung unterwegs. Im Tunnel Tegel sollen sich beide mit Handzeichen darauf verständigt haben, ein Rennen durchzuführen, woraufhin beide stark beschleunigten. Durch die starke Beschleunigung fiel die 58-Jährige von der Sitzbank und wurde vom Quad mitgeschleift. Dadurch abgelenkt verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelleitplanke und erlitt Verletzungen, die noch am Unfallort zum Tode führten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 58-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie sogleich notoperiert werden musste. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Eingetroffene Polizeieinsatzkräfte beschlagnahmten beide Fahrzeuge und ließen sie abtransportieren. Die Unfallstelle und somit die Fahrtrichtung Stolpe blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vollständig bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).