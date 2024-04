Kind lief zwischen parkende Autos - Verkehrsunfall

Nr. 0712

Gestern Nachmittag kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einer Autofahrerin. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll eine 22-Jährige gegen 14.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Friedrichsruher Straße von der Orber Straße kommend in Richtung Cunostraße unterwegs gewesen sein, als plötzlich ein Kind zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten sein soll. Die junge Frau erfasste den Zweijährigen mit ihrem Fahrzeug, wodurch der Junge zu Boden stürzte. Er erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.