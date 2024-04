Festnahme nach versuchtem Kfz-Diebstahl

Nr. 0711

In Pankow nahmen Polizeibeamte in Zivil vergangene Nacht zwei Männer nach versuchtem Kfz-Diebstahl fest. Gegen 23.30 Uhr bemerkten die Fahnder an der Neumannstraße Ecke Binzstraße die beiden Männer, wie diese am vorderen Stoßfänger eines geparkten Volkswagens hantierten und sich anschließend zu einem weiteren VW in der Vinetastraße begaben. Dort nahmen die Polizeibeamten das Duo aus einem 42- sowie 44-Jährigen fest. Bei ihnen fanden die Polizeibeamten diebstahltypische Werkzeuge und die entwendeten Parksensoren des ersten Fahrzeuges auf. Beide wurden nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung für die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord), die die weiteren Ermittlungen übernahm, eingeliefert.