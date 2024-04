Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0710

In Wilhelmstadt wurde heute Mittag ein Rollstuhlfahrer von einem Auto angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 84-Jährige kurz nach 13 Uhr den Päwesiner Weg überqueren. Als er sich ungefähr auf der Fahrbahnmitte befand, soll ein 49-Jähriger mit seinem Wagen vom Brunsbüttler Damm kommend in den Päwesiner Weg eingebogen sein. Es kam zum Zusammenstoß, der Rollstuhl des 84-Jährigen überschlug sich. Der Senior erlitt Verletzungen am Kopf und an einem Arm und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Vernehmen nach sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.