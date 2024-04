Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 0709

Bei einer Verkehrskontrolle ging Einsatzkräften gestern Nachmittag kurz nach 15 Uhr in Charlottenburg ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz. Bei der Überprüfung des 23 Jahre alten Mannes in der Schlüterstraße und der staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung des Wagens fanden die Einsatzkräfte diverse Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese. Während der Kontrolle leistete der Tatverdächtige Widerstand und unternahm einen Fluchtversuch. Die Einsatzkräfte setzten Reizgasspray ein. Davon erlitt der Tatverdächtige Augenreizungen, die am Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden. Durch den Widerstand des 23-Jährigen zog sich ein Beamter eine Armverletzung zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Anschließend trat er vom Dienst ab. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen; der Erlass eines richterlichen Haftbefehls wird geprüft. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.