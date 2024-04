Zwei Verletzte nach Brand in Wohnung

Nr. 0706

In der vergangenen Nacht retteten Einsatzkräfte zwei Personen aus einer brennenden Wohnung in Steglitz. Gegen 2.30 Uhr bemerkten zwei Polizisten dunklen Qualm, der aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Peschkestraße drang. Als sie sich in das Wohnhaus begaben, konnten sie Hilfeschreie aus der brennenden Wohnung vernehmen. Die Einsatzkräfte gingen durch die offenstehende Tür hinein und zogen einen 75-jährigen Mann und eine 82-jährige Frau aus der Wohnung heraus. Draußen behandelten Rettungskräfte die Atembeschwerden des Mannes und der Frau und brachten die beiden anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Brandbekämpfer und Brandbekämpferinnen löschten die Flammen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.