Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0705

Ein Autofahrer flüchtete gestern Abend in Wilmersdorf nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-jährige Fahrer des Pkw aus Richtung Darmstädter Straße kommend gegen 20.30 Uhr auf der Württembergischen Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung Württembergische Straße/Olivaer Platz soll er den aus Fahrtrichtung Lietzenburger Straße geradeaus in die Kreuzung einfahrenden 53-jährigen Radfahrer übersehen haben. Beim Zusammenstoß schlug der Radfahrer in die Windschutzscheibe des Autos ein und kam dann verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 18-Jährige fuhr weiter, parkte den Wagen in der Nähe und flüchtete zu Fuß. Seine Personalien konnten später von Einsatzkräften ermittelt werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer mit einer Beinverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.