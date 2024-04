Mann nach Diebstahl festgenommen

Nr. 0703

In Kreuzberg wurde heute Vormittag ein Mann festgenommen, der gemeinsam mit einer Frau einen Passanten bestohlen haben soll. Der 31-Jährige hatte den 50-jährigen Passanten gegen 11.25 Uhr gemeinsam mit der bislang unbekannten Frau an der Mariannenstraße Ecke Skalitzer Straße angesprochen. Während des Gesprächs soll die Frau in die Jackentasche des Passanten gegriffen, daraus dessen Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet haben und anschließend geflüchtet sein. Der Bestohlene setzte zur Verfolgung der Frau an, wurde aber von ihrem mutmaßlichen Komplizen festgehalten, bis sie außer Sichtweite war. Als dann auch der 31-Jährige die Flucht ergreifen wollte, verfolgte ihn der Bestohlene und wählte währenddessen den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Dieb schließlich festnehmen. Er musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und durfte danach seiner Wege gehen. Die Fahndung nach der mutmaßlichen Diebin und die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.