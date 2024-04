Frau im Bus attackiert und Einsatzkräfte angegriffen

Nr. 0700

Zu einer unvermittelten Attacke kam es gestern Vormittag in einem Linienbus in Kreuzberg. Nach Zeugenaussagen saß eine 18-Jährige gegen 9.15 Uhr in der letzten Reihe eines Omnibusses der Linie 140. Plötzlich trat eine Frau an sie heran, kratzte sie und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin stoppte der Fahrer den Bus an der Blücher- Ecke Zossener Straße und alarmierte die Polizei. Als ein Beamter die Angreiferin im Bus festnehmen wollte, kratzte die 34-Jährige auch ihn im Gesicht und schlug mit ihren Fäusten gegen seinen Kopf. Nur mit Unterstützung einer Kollegin und unter erheblicher Kraftanstrengung konnte die randalierende Frau zu Boden gebracht und gefesselt werden. Sie wurde im Anschluss dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 53 überstellt, das die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungskräfte übernommen hat. Die attackierte 18-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf sowie am Nacken und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Auch der Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt und beendete seinen Dienst.