Nach Einbruch der Kriminalpolizei überstellt

Nr. 0698

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass gestern Nachmittag ein Einbrecher auf frischer Tat in Prenzlauer Berg festgenommen werden konnte. Die Frau beobachtete den Mann, als er gegen 17.20 Uhr auf den Balkon einer Parterrewohnung in der Topsstraße kletterte, eine Fensterscheibe einschlug und sich in die Wohnung begab. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den Verdächtigen noch in der Wohnung fest und stellten die mutmaßliche Beute, eine Tüte mit Elektronikgeräten, sicher. Der 37-Jährige kam anschließend in einen Polizeigewahrsam. Dort musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme unterziehen. Danach wurde er dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.