Frau in Auto angegriffen – Festnahme

Nr. 0697

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Raubes nach Heinersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 40-jährige Frau gegen 8.45 Uhr versuchten haben, ihren Wagen an der Romain-Rolland-Straße zu parken. Unvermittelt habe ein ihr unbekannter Mann versucht, die Beifahrertür zu öffnen. Als ihm dies misslang, weil die Tür verriegelt war, soll der Tatverdächtige mehrfach gegen die Tür getreten haben. Anschließend sei er zur Fahrerseite gegangen, habe die Frau an den Haaren aus dem Wagen gezogen, sich in das Fahrzeug gesetzt und es gestartet. Mehreren Anwohnenden gelang es, den Angreifer aus dem Auto zu ziehen und bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festzuhalten. Der 33-jährige Tatverdächtige gab an unter dem Einfluss von Drogen gestanden zu haben. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.