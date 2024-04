Mann gerät mit mehreren Personen aneinander

Nr. 0696

Gestern Abend geriet ein Mann mit mehreren Personen im Ortsteil Tiergarten aneinander. Gegen 19 Uhr soll der 29-Jährige einen 35-Jährigen im U-Bahnhof Kurfürstenstraße nach einem Feuerzeug gefragt haben. Als dieser antwortete, dass er keines dabeihabe, soll ihn der Fragende rassistisch beleidigt, an seinem Schal gezogen und ihn dadurch am Hals verletzt haben. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige schreiend in eine Bahn der Linie U3 gestiegen sein, wo er mit einem 41-Jährigen in einen Streit geraten sein soll. Als sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben soll, soll der Ältere den Jüngeren zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben. Dabei soll sich der Schreiende in ein Bein des 41-Jährigen gekrallt haben, wodurch der Mann an diesem verletzt wurde. Als die alarmierten Polizisten den jungen Mann festnahmen, beleidigte er sie. Die Einsatzkräfte brachten den Festgenommenen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Da der Mann alkoholisiert wirkte, wurde ihm dort auch noch Blut abgenommen. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen. Sowohl der 29-Jährige als auch der 41-Jährige lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.