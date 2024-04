Durchsuchungsbeschlüsse nach Straftaten in der Silvesternacht vollstreckt

Gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0693

Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute Morgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zehn Durchsuchungsbeschlüsse an neun Wohnanschriften – zwei Beschuldigte sind an derselben Anschrift wohnhaft – im Ortsteil Gropiusstadt. In einem der beiden den Beschlüssen zugrundliegenden Verfahren wird neun Beschuldigten im Alter von 15 bis 19 Jahren vorgeworfen, in der Silvesternacht sogenannte Molotowcocktails hergestellt zu haben, in der Absicht damit Polizeivollzugskräfte anzugreifen. In einem weiteren Verfahren steht ein 16-Jähriger im Verdacht, ebenfalls in der Silvesternacht, mit einer Schreckschusswaffe auf Einsatzkräfte gezielt und geschossen zu haben. Die Durchsuchungen begannen gegen 6.50 Uhr und führten zum Auffinden von Beweismitteln sowie mutmaßlichen Drogen, welche allesamt beschlagnahmt wurden. Des Weiteren nahmen die Polizistinnen und Polizisten fünf Beschuldigte fest und brachten sie zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, woraus sie im Anschluss entlassen werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.