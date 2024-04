Mehrere Fahrzeuge durch Brand beschädigt

Nr. 0692

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Brandstiftung an einem Fahrzeug nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Anwohnende die Flammen auf einem Parkplatz an der Wustrower Straße gegen 2.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt haben. Insgesamt wurden sieben weitere Fahrzeuge durch das Feuer beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.