62-jähriger an Demenz erkrankter Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0691

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Kladow. Seit Mittwoch, den 3. April 2024 wird der 62-jährige STEFAN SCHULZ vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ er gegen 8 Uhr unbemerkt seine Anschrift am Kladower Damm und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Er fuhr mit seinem Auto bis zum Stahnsdorfer Damm in Brandenburg, wo das Fahrzeug am gestrigen Nachmittag aufgefunden werden konnte. Herr SCHULZ ist dement, orientierungslos, jedoch gut zu Fuß.

schlanke Statur, ca. 1,75m groß

kurze dunkelblonde Haare

trägt eine schwarze Lederjacke, eine blaue Jeans sowie graue Sneaker ohne Schnürsenkel

Wer hat den Vermissten seit Mittwoch gesehen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.