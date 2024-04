Nr. 0690

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte in Lichtenrade einen Raser gestoppt. Gegen 0.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens einen 19-Jährigen, der mit einem Pkw deutlich zu schnell auf dem Mariendorfer Damm unterwegs war und zudem durch seine verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise auffiel. So wechselte er mehrfach unvermittelt die Spur und überholte andere Fahrzeuge von links und rechts, wobei er immer wieder stark beschleunigte und abbremste und auch die Busspur nutzte. An der Ampel Buckower Chaussee konnten die Einsatzkräfte den Fahrer schließlich stoppen und überprüfen. Im Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrer, es roch nach Cannabis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Wagen und den Führerschein des 19-Jährigen. Im Polizeigewahrsam musste sich der Heranwachsende erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend durfte er seiner Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen zu diesem verbotenen Kraftfahrzeugrennen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).