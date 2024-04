Nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 0689

In Folge eines Wohnungsbrandes in Hellersdorf verstarb heute früh ein Mann im Krankenhaus. Gegen 23.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Kummerower Ring alarmiert, nachdem ein Anwohner Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der ersten Etage wahrgenommen hatte. Feuerwehrleute entdeckten während des Einsatzes einen bewusstlosen Mann in der Küche, den sie zunächst reanimieren konnten und anschließend in ein Krankenhaus brachten. In den Morgenstunden verstarb der 63-Jährige jedoch in der Klinik. Der Brand, der beim Eintreffen der Feuerwehr bereits selbständig erloschen war, hatte zu einer erheblichen Rauchentwicklung geführt, weshalb die übrigen Mieter das Wohnhaus vorsorglich verlassen mussten. Sie konnten nach Beendigung des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren. Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung als Ursache ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.