Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Werner-Ruhemann-Sporthalle (barrierefrei), Forckenbeckstraße 37, 14199 Berlin

Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Straße 9, 14199 Berlin

Bei Bauarbeiten wurde gestern Abend eine 100 kg schwere Weltkriegsbombe in Schmargendorf gefunden. Gegen 18 Uhr wurde bekannt, dass Bauarbeiter einen Blindgänger bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in der Mecklenburgischen Straße entdeckt hatten. Da von der Bombe keine unmittelbare Gefahr ausging, entschieden sich Kriminaltechniker der Polizei die Entschärfung auf morgen zu terminieren. Der Fundort der Bombe ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt sind rund 6.700 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Sie werden die Möglichkeit haben, sich ab 8 Uhr in eingerichteten Notunterkünften an folgenden Örtlichkeiten zu begeben:

Ebenfalls betroffen sind vier Kindertagesstätten und 34 Wohnblöcke. Nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen und Errichtung von Verkehrssperren soll mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden.

Folgende Straßen werden von den Evakuierungsmaßnahmen und den Sperrungen ganz oder teilweise betroffen sein: