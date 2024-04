Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Nr. 0686

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lichtenrade, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Lichtenrader Damm gegen 10.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen Kradfahrer und dem Wagen eines vom rechten Fahrbahnrand in den Fließverkehr einfahrenden 49-jährigen Autofahrers. In der Folge stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn nach erfolgter medizinischer Versorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo unter anderem eine Hirnblutung festgestellt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.