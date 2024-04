Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0683

In Mahlsdorf wurde gestern Nachmittag eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die 86-Jährige gegen 17.40 Uhr unvermittelt die Fahrbahn des Hultschiner Damms, um diesen zu überqueren. Nach Zeugenaussagen soll sie dabei nicht auf den fließenden Verkehr geachtet haben. Eine 66-Jährige, die mit ihrem Wagen aus Richtung Winklerstraße in Richtung Seestraße unterwegs war, konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der Seniorin nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte ältere Dame zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).