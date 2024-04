Fußgängerin angefahren und überrollt

Nr. 0682

Bei einem Verkehrsunfall in Mahlsdorf wurde gestern Nachmittag eine Fußgängerin verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 57-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen 14.40 Uhr die Treskowstraße in Richtung Hönower Straße. Auf der Kreuzung Treskow- Ecke Hönower Straße umfuhr der Fahrer eine in die Treskowstraße abbiegende Straßenbahn und erfasste hierbei die 61 Jahre alte Fußgängerin, die die Fahrbahn der Hönower Straße in Richtung Treskowstraße überquerte. Die 61-Jährige soll von dem Auto des 57-Jährigen überrollt worden sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die am Kopf und am Rumpf Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem für Verkehrsdelikte zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.