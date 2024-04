Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 0681

In Marzahn soll es gestern Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gekommen sein, bei der zwei von ihnen verletzt wurden. Ein 27-Jähriger und ein 19-Jähriger sollen sich gegen 17.30 Uhr mit einem ihnen flüchtig über ein soziales Netzwerk bekannten Mann auf einem Brachgelände zwischen dem Wiesenburger Weg und der Georg-Knorr-Straße hinter dem S-Bahnhof Marzahn getroffen haben, um eine Streitigkeit auszuräumen. Das gelang offenbar nicht, denn der flüchtige Bekannte und zwei Begleiter sollen den 27-Jährigen und den 19-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Auch ein Messer und Reizgas sollen zum Einsatz gekommen sein. Der 27-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Gesäß, der 19-Jährige Augenreizungen. Die beiden Verletzten kehrten anschließend an die Wohnanschrift des Jüngeren zurück. Ein Bekannter der beiden alarmierte dann die Einsatzkräfte. Die Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, auch zu den Angreifern, wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.