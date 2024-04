Mann im Rollstuhl bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0680

Gestern Mittag kam es in Neu-Hohenschönhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Rollstuhlfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 91-Jähriger gegen 13.20 Uhr auf dem Radweg der Falkenberger Chaussee von der Egon-Erwin-Kisch-Straße kommend in Richtung S-Bahnhof Hohenschönhausen mit einem Rollstuhl unterwegs gewesen sein. Als er aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Fahrbahn geriet, wurde er von dem Auto eines 28-Jährigen erfasst, der die Falkenberger Chaussee in dieselbe Richtung befahren haben soll. Der Senior erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.