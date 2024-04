Nr. 0679

In der vergangenen Nacht beschmierten Unbekannte ein Bürgerbüro einer Partei in Biesdorf. Ein Mitarbeiter der Polizei stellte den Schriftzug kurz vor 3 Uhr am Schaufenster des Büros in der Köpenicker Straße fest. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.