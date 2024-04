Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0676

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Kreuzberg erlitt ein Fußgänger Verletzungen, die stationär behandelt werden müssen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Einsatzwagen der Polizei gegen 19 Uhr auf der Hasenheide in Richtung Hermannplatz unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Hasenheide/Hermannstraße wendete der Fahrzeugführer des Einsatzwagens, um auf der Hasenheide in entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Gleichzeitig war ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Hasenheide in Richtung Jahnstraße unterwegs. Um eine Kollision mit dem Einsatzwagen zu verhindern, leitete der 22-Jährige eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver in Richtung Fahrbahntrennung ein, wo er mit seinem Wagen einen 64-jährigen verkehrsbedingt wartenden Fußgänger anfuhr. Dieser stürzte dadurch zu Boden und erlitt Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Kraftfahrer des Einsatzwagens ergab einen Wert von 0,0 Promille. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).