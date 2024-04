Beim Alleinrennen Waffen aus dem Fahrzeug geworfen

Nr. 0674

Der uniformierten Besatzung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei fiel in der vergangenen Nacht ein Golf mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben bemerkten die Beamten den Golf gegen 23.20 Uhr beim Befahren der Hermannstraße in Richtung Rollbergstraße. Sie wendeten ihr Einsatzfahrzeug, da der Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Als die Insassen des Golfs den Polizeiwagen bemerkten, beschleunigte der Golffahrer stark und bog nach links in die Selchower Straße ab. Trotz Einsatz von Blaulicht und Martinshorn riss zwischenzeitlich der Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug ab. Auf dem Columbiadamm konnten die Beamten den Golf mit seinen vier Insassen stoppen und den Wagen sowie seinen 25-jährigen Fahrer überprüfen und durchsuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen vor Ort entlassen. Zeugen informierten die Polizei, dass zuvor während der Flucht Gegenstände aus dem fahrenden Fahrzeug geworfen worden waren. Bei der Absuche entlang der Fluchtstrecke fanden Einsatzbeamte einen Beutel mit drei scharfen Schusswaffen inklusive einer Schatulle mit Munition. Auf richterliche Anordnung drangen Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes gegen 2.30 Uhr in die Wohnung des 25-jährigen Golffahrers ein. Es konnten jedoch weder Personen angetroffen noch weitere Schusswaffen gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.