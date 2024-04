Nr. 0671

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichhain wurde gestern Abend ein junger Motorradfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 21-Jährige mit dem Zweirad gegen 18.20 Uhr Karl-Marx-Allee vom Frankfurter Tor kommend in Richtung Strausberger Platz und wechselte kurz nach der Straße der Pariser Kommune die Fahrspur nach rechts. Dabei prallte der junge Mann mit der Maschine gegen eine Schutzplanke, die die Fahrbahn von einem Fahrradstreifen trennt, und stürzte. Er erlitt dadurch Verletzungen am Rücken und an der Hüfte und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.