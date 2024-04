Angespuckt, mit Bier beschüttet und beleidigt

Nr. 0669

Ein Mann soll gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg eine Frau angespuckt, zwei weitere Frauen mit Bier beschüttet sowie beleidigt und einen Mann beschimpft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 38-Jährige gegen 15.45 Uhr zunächst eine 33-Jährige in der Schönhauser Allee Ecke Buchholzer Straße angespuckt haben. Dann lief er in Richtung Stargarder Straße weiter und soll eine 34-Jährige sowie eine 36-Jährige mit Bier beschüttet und diese beschimpft haben. Alarmierte Polizeikräfte trafen den Tatverdächtigen in der Nähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Während der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein 43-Jähriger bei den Einsatzkräften und teilte mit, dass er von dem 38-Jährigen ebenfalls beleidigt worden sein soll. Der Tatverdächtige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.